Атака рф дронами в Полтавской области оставила без света сотни потребителей

Российские войска беспилотниками ночью атаковали Полтавскую область, повредив энергетическую инфраструктуру, без электроснабжения остались 323 потребителя, сообщили в Полтавской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Ночью Полтавщину атаковали вражеские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области. Без света сейчас 301 бытовой и 22 юридических потребителя - сообщили в ОВА.

Специалисты, как указано, уже работают над восстановлением электроснабжения.

Графики аварийных отключений отменены, потребление электричества возросло - Укрэнерго