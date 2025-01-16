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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 158734 просмотра

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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
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Атака рф дронами в Полтавской области оставила без света сотни потребителей

Атака рф дронами в Полтавской области оставила без света сотни потребителей

Киев  •  УНН

 • 11003 просмотра

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Российские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Полтавской области. В результате атаки 323 потребителя остались без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением.

Российские войска беспилотниками ночью атаковали Полтавскую область, повредив энергетическую инфраструктуру, без электроснабжения остались 323 потребителя, сообщили в Полтавской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Ночью Полтавщину атаковали вражеские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области. Без света сейчас 301 бытовой и 22 юридических потребителя

- сообщили в ОВА.

Специалисты, как указано, уже работают над восстановлением электроснабжения.

Графики аварийных отключений отменены, потребление электричества возросло - Укрэнерго15.01.25, 11:17 • 39101 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrenerhoУкрэнерго
poltavaПолтава

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