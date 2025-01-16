Атака рф дронами в Полтавской области оставила без света сотни потребителей
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Полтавской области. В результате атаки 323 потребителя остались без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением.
Российские войска беспилотниками ночью атаковали Полтавскую область, повредив энергетическую инфраструктуру, без электроснабжения остались 323 потребителя, сообщили в Полтавской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.
Ночью Полтавщину атаковали вражеские БпЛА. ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области. Без света сейчас 301 бытовой и 22 юридических потребителя
Специалисты, как указано, уже работают над восстановлением электроснабжения.
Графики аварийных отключений отменены, потребление электричества возросло - Укрэнерго15.01.25, 11:17 • 39101 просмотр