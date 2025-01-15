Графики аварийных отключений отменены, потребление электричества возросло - Укрэнерго
Киев • УНН
После утренней атаки РФ на энергетические объекты отменены графики аварийных отключений в семи областях. Потребление электроэнергии выросло на 2,3% из-за облачности и снижения эффективности бытовых СЭС.
Графики аварийных отключений электроэнергии, введенные в семи областях в результате утренней массированной ракетной атаки рф на энергетику, отменены, потребление возросло из-за снижения эффективности работы бытовых СЭС, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Последствия обстрелов
"Вследствие утренней массированной ракетной атаки на объекты энергетики - вынужденно вводились графики аварийных отключений в семи областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. [По состоянию на 9:00, применение ГАВ во всех указанных регионах было отменено", - сообщили в НЭК.
Потребление
"Сегодня, 15 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 2,3% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник. Причина роста - облачная погода в части регионов и снижение эффективности работы бытовых СЭС", - говорится в сообщении.
Вчера, 14 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,8% ниже, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 13 января. Это, как указано, объясняется повышением температуры воздуха в большинстве регионов Украины (кроме западных областей).
Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"С 08:00 до 20:00 сегодня сохраняется необходимость потреблять электроэнергию экономно. По возможности - не пользуйтесь в указанное время мощными электроприборами и не включайте несколько таких приборов одновременно", - призвали в Укрэнерго.
Как отмечается, "ситуация в энергосистеме может меняться", поэтому следует следить за сообщениями облэнерго.
Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии15.01.25, 08:05 • 25495 просмотров