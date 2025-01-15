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Графіки аварійних відключень скасовано, споживання електрики зросло - Укренерго

Графіки аварійних відключень скасовано, споживання електрики зросло - Укренерго

Київ • УНН

 • 44042 перегляди

Після ранкової атаки рф на енергетичні об'єкти скасовано графіки аварійних відключень у семи областях. Споживання електроенергії зросло на 2,3% через хмарність та зниження ефективності побутових СЕС.

Графіки аварійних відключень електроенергії, введені у семи областях внаслідок ранкової масованої ракетної атаки рф на енергетику, скасовано, споживання зросло через зниження ефективності роботи побутових СЕС, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Внаслідок ранкової масованої ракетної атаки на об’єкти енергетики – вимушено запроваджувались графіки аварійних відключень у семи областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Станом на 9:00, застосування ГАВ у всіх вказаних регіонах було скасоване", - повідомили у НЕК.

Споживання

"Сьогодні, 15 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина зростання – хмарна погода у частині регіонів та зниження ефективності роботи побутових СЕС", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 14 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,8% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 13 січня. Це, як вказано, пояснюється підвищенням температури повітря у більшості регіонів України (крім західних областей).

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"З 08:00 до 20:00 сьогодні зберігається необхідність споживати електроенергію ощадливо. За можливості – не користуйтесь у вказаний час потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно", - закликали в Укренерго.

Як зазначається, "ситуація в енергосистемі може змінюватись", тому слід стежити за повідомленнями обленерго.

Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії15.01.25, 08:05 • 33258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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