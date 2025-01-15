Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії

У звʼязку з масованою атакою з боку рф оператор системи передачі зранку 15 січня застосовує превентивні заходи обмеження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише УНН.

Ворог не припиняє тероризувати українців.В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження, - йдеться у повідомленні.

Він закликав слідкувати за офіційними повідомленнями.

Тим часом в Укренерго повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення

Нагадаємо

Росія здійснює масований ракетний обстріл по території України. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні, ворог застосовує крилаті та балістичні ракети.