Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії
Київ • УНН
Оператор системи передачі застосував превентивні обмеження електроенергії через масовану атаку рф. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні.
У звʼязку з масованою атакою з боку рф оператор системи передачі зранку 15 січня застосовує превентивні заходи обмеження. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише УНН.
Ворог не припиняє тероризувати українців.В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження,
Він закликав слідкувати за офіційними повідомленнями.
Тим часом в Укренерго повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою - у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення
Нагадаємо
Росія здійснює масований ракетний обстріл по території України. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні, ворог застосовує крилаті та балістичні ракети.