Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии

В связи с массированной атакой со стороны РФ оператор системы передачи с утра 15 января применяет превентивные меры ограничения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНН.

Враг не прекращает терроризировать украинцев В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения, - говорится в сообщении.

Он призвал следить за официальными сообщениями.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, что в связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения

Напомним

Россия осуществляет массированный ракетный обстрел по территории Украины. Первые взрывы зафиксированы в Харькове в 06:08, тревога объявлена по всей стране, враг применяет крылатые и баллистические ракеты.