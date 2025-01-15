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Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии

Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 2031 просмотра

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Оператор системы передачи применил превентивные ограничения электроэнергии из-за массированной атаки рф. Первые взрывы зафиксированы в Харькове в 06:08, тревога объявлена по всей стране.

В связи с массированной атакой со стороны РФ оператор системы передачи с утра 15 января применяет превентивные меры ограничения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНН.

Враг не прекращает терроризировать украинцев В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения,

- говорится в сообщении.

Он призвал следить за официальными сообщениями.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, что в связи с массированной ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения

Напомним

Россия осуществляет массированный ракетный обстрел по территории Украины. Первые взрывы зафиксированы в Харькове в 06:08, тревога объявлена по всей стране, враг применяет крылатые и баллистические ракеты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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