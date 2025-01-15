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Росія масово обстрілює Україну ракетами: де лунають вибухи

Київ • УНН

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Росія здійснює масований ракетний обстріл по території України. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні, ворог застосовує крилаті та балістичні ракети.

Зранку, 15 січня, ворог вкотре масово обстрілює Україну. Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога по всій країні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Серію вибухів у Харкові було чути приблизно з 06:08. В цей момент військові інформували, що в області зафіксовано крилаті ракети. Крім того, з Бєлгородської області було застосовано балістику. Наразі фіксація ракет продовжується.

Зазначається, що починаючи з 06:13 сигнал тривоги поширився по всій території України.

Крім цього інша швидкісна ціль залітала через Сумську область  південно-західним курсом. Також у регіоні фіксувалася група ракет тим самим курсом.

Також повідомляється ракети на Херсонщині з ТОТ, курс - північно-західний.

Група ракет з Херсонщини рухається на Миколаївщину.

Нагадаємо

Вранці 15 січня в областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. Перед цим з російської авіабази "Оленья" злетіла група бомбардувальників Ту-95МС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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