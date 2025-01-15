Росія масово обстрілює Україну ракетами: де лунають вибухи
Київ • УНН
Росія здійснює масований ракетний обстріл по території України. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні, ворог застосовує крилаті та балістичні ракети.
Зранку, 15 січня, ворог вкотре масово обстрілює Україну. Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога по всій країні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Серію вибухів у Харкові було чути приблизно з 06:08. В цей момент військові інформували, що в області зафіксовано крилаті ракети. Крім того, з Бєлгородської області було застосовано балістику. Наразі фіксація ракет продовжується.
Зазначається, що починаючи з 06:13 сигнал тривоги поширився по всій території України.
Крім цього інша швидкісна ціль залітала через Сумську область південно-західним курсом. Також у регіоні фіксувалася група ракет тим самим курсом.
Також повідомляється ракети на Херсонщині з ТОТ, курс - північно-західний.
Група ракет з Херсонщини рухається на Миколаївщину.
Нагадаємо
Вранці 15 січня в областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. Перед цим з російської авіабази "Оленья" злетіла група бомбардувальників Ту-95МС.