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В Україні оголосили тривогу через загрозу ракетного обстрілу

Київ • УНН

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Вранці 15 січня в областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. Перед цим з російської авіабази "Оленья" злетіла група бомбардувальників Ту-95МС.

Зранку, 15 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий ракетний обстріл України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Ракетна небезпека в областях, де оголошено повітряну тривогу!

- йдеться у повідомленні.

Сигнал тривоги по країні почав ширитися о 05:45.

Нагадаємо

За декілька годин до цього Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що з авіабази "Оленья" в мурманській області рф злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці літаки можуть нести крилаті ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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