В Україні оголосили тривогу через загрозу ракетного обстрілу
Київ • УНН
Вранці 15 січня в областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. Перед цим з російської авіабази "Оленья" злетіла група бомбардувальників Ту-95МС.
Зранку, 15 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий ракетний обстріл України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Ракетна небезпека в областях, де оголошено повітряну тривогу!
Сигнал тривоги по країні почав ширитися о 05:45.
Нагадаємо
За декілька годин до цього Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що з авіабази "Оленья" в мурманській області рф злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці літаки можуть нести крилаті ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України.