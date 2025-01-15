В Україні оголосили тривогу через загрозу ракетного обстрілу

Зранку, 15 січня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий ракетний обстріл України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Ракетна небезпека в областях, де оголошено повітряну тривогу! - йдеться у повідомленні.

Сигнал тривоги по країні почав ширитися о 05:45.

Нагадаємо

За декілька годин до цього Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що з авіабази "Оленья" в мурманській області рф злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці літаки можуть нести крилаті ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України.