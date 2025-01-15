рф підняла у небо бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Оленья" - Повітряні Сили
Київ • УНН
З авіабази "Оленья" в мурманській області рф злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці літаки можуть нести крилаті ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України.
На авіабазі "Оленья" в Мурманській області РФ зафіксовано зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому "Оленья" (мурманська обл., рф)
Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Стратегічні бомбардувальники Ту-95мс можуть бути носіями крилатих ракет, які країна-агресорка застосовує для масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України.