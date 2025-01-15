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рф підняла у небо бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Оленья" - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 30238 перегляди

З авіабази "Оленья" в мурманській області рф злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці літаки можуть нести крилаті ракети для обстрілів енергетичної інфраструктури України.

На авіабазі "Оленья" в Мурманській області РФ зафіксовано зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому "Оленья" (мурманська обл., рф)

- йдеться у повідомленні.

Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95мс можуть бути носіями крилатих ракет, які країна-агресорка застосовує для масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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