рф підняла у небо бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Оленья" - Повітряні Сили

На авіабазі "Оленья" в Мурманській області РФ зафіксовано зліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Зафіксовано зліт групи Ту-95мс з аеродрому "Оленья" (мурманська обл., рф) - йдеться у повідомленні.



Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95мс можуть бути носіями крилатих ракет, які країна-агресорка застосовує для масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України.