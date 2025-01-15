рф подняла в небо бомбардировщики Ту-95 с аэродрома "Оленья" - Воздушные Силы
Киев • УНН
С авиабазы "Оленья" в мурманской области рф взлетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти самолеты могут нести крылатые ракеты для обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
На авиабазе "Оленья" в мурманской области рф зафиксирован взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома "Оленья" (мурманская обл., рф)
Военные призывают следить за дальнейшими сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Стратегические бомбардировщики Ту-95мс могут быть носителями крылатых ракет, которые страна-агрессор применяет для массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.