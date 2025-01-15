В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела
Киев • УНН
Утром 15 января в областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Перед этим с российской авиабазы «Оленья» взлетела группа бомбардировщиков Ту-95МС.
Утром, 15 января, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный ракетный обстрел Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!
Сигнал тревоги по стране начал распространяться в 05:45.
Напомним
За несколько часов до этого Воздушные Силы ВСУ сообщили, что с авиабазы "Оленья" в мурманской области РФ взлетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти самолеты могут нести крылатые ракеты для обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.