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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

Киев  •  УНН

 • 5515 просмотра

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Утром 15 января в областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Перед этим с российской авиабазы «Оленья» взлетела группа бомбардировщиков Ту-95МС.

Утром, 15 января, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный ракетный обстрел Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!

- говорится в сообщении.

Сигнал тревоги по стране начал распространяться в 05:45.

Напомним

За несколько часов до этого Воздушные Силы ВСУ сообщили, что с авиабазы "Оленья" в мурманской области РФ взлетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти самолеты могут нести крылатые ракеты для обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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