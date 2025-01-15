В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

Утром, 15 января, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал возможный ракетный обстрел Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! - говорится в сообщении.

Сигнал тревоги по стране начал распространяться в 05:45.

Напомним

За несколько часов до этого Воздушные Силы ВСУ сообщили, что с авиабазы "Оленья" в мурманской области РФ взлетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти самолеты могут нести крылатые ракеты для обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.