Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы
Киев • УНН
Россия осуществляет массированный ракетный обстрел по территории Украины. Первые взрывы зафиксированы в Харькове в 06:08, тревога объявлена по всей стране, враг применяет крылатые и баллистические ракеты.
Утром, 15 января, враг в очередной раз массово обстреливает Украину. Первые взрывы прогремели в Харькове, сейчас тревога по всей стране. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
Серию взрывов в Харькове было слышно примерно с 06:08. В этот момент военные информировали, что в области зафиксированы крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области была применена баллистика. Сейчас фиксация ракет продолжается.
Отмечается, что начиная с 06:13 сигнал тревоги распространился по всей территории Украины.
Кроме этого другая скоростная цель залетала через Сумскую область юго-западным курсом. Также в регионе фиксировалась группа ракет тем же курсом.
Также сообщается ракеты на Херсонщине с ТОТ, курс - северо-западный.
Группа ракет с Херсонщины движется на Николаевщину.
Напомним
Утром 15 января в областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела. Перед этим с российской авиабазы "Оленья" взлетела группа бомбардировщиков Ту-95МС.