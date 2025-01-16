34 дрона из 55 запущенных рф сбили над 11 областями Украины

россия ночью атаковала Украину 55 беспилотниками, уничтожено 34 дрона, зафиксировано еще 18 беспилотников-имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 января (с 20.00 15 января) противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 34-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. 18 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий) - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Несколько БпЛА попали в фермерское хозяйство на Черниговщине, также, в результате падения сбитых вражеских беспилотников, повреждены частные дома на Харьковщине и Полтавщине", - отметили в Воздушных силах.

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