У Києві уламки ворожого дрона пошкодили автомобіль: що відомо
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено автомобіль. Постраждалих у результаті інциденту немає.
У Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російських військ дроном через уламки пошкоджено автомобіль, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, без постраждалих
У центрі Києва працює ППО - мер16.01.25, 12:22 • 110640 переглядiв