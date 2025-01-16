У Києві уламки ворожого дрона пошкодили автомобіль: що відомо

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У Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російських військ дроном через уламки пошкоджено автомобіль, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Соломʼянському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, без постраждалих

- написав Ткаченко.

У центрі Києва працює ППО - мер16.01.25, 12:22 • 110640 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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