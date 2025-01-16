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Зеленский пообещал "передать привет" рф после атаки дронов во время визита Стармера

Зеленский пообещал "передать привет" рф после атаки дронов во время визита Стармера

Киев  •  УНН

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Во время встречи Зеленского с британским премьером Стармером Киев атаковали российские дроны. Президент Украины пообещал ответ, а в пяти районах столицы обнаружили обломки беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российским "шахедом" по Киеву сегодня днем, отметив, что Украина также передаст привет россии. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает УНН.

"Мы передадим им привет им также" - сказал Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отреагировал на российскую атаку, отметив, что "это напоминание для всех нас, что видят украинцы каждый день".

Дополнение

Издание The Guardian сообщало, что Киев атаковали российские дроны прямо во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с британским премьер-министром Киром Стармером. Возле места их встречи работала противовоздушная оборона.

Напомним

В Соломенском, Днепровском, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах Киева зафиксировали обломки дронов. По информации КГВА, пожаров и пострадавших в результате атаки нет.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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