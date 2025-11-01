московська область занурилася в темряву після атаки дронів
Київ • УНН
У московській області рф зафіксовано відключення світла через пошкодження електричних підстанцій. Місцеві мешканці скаржаться на блекаут, офіційних коментарів влади немає.
У московській області почалися відключення світла через атаку дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що блекаут стався через пошкодження електричних підстанцій. Місцеві мешканці скаржаться на відключення світла.
Водночас офіційних коментарів місцевої влади з приводу відключення світла наразі немає.
Нагадаємо
У ніч на 30 жовтня низка регіонів росії та окупований Крим зазнали атаки БпЛА. Повідомляється про ураження залізничної інфраструктури, пошкодження школи та агропідприємства, а також затримки авіарейсів у москві.
