20:50
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
московська область занурилася в темряву після атаки дронів

Київ • УНН

 • 330 перегляди

У московській області рф зафіксовано відключення світла через пошкодження електричних підстанцій. Місцеві мешканці скаржаться на блекаут, офіційних коментарів влади немає.

московська область занурилася в темряву після атаки дронів

У московській області почалися відключення світла через атаку дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що блекаут стався через пошкодження електричних підстанцій. Місцеві мешканці скаржаться на відключення світла.

Водночас офіційних коментарів місцевої влади з приводу відключення світла наразі немає.

Нагадаємо

У ніч на 30 жовтня низка регіонів росії та окупований Крим зазнали атаки БпЛА. Повідомляється про ураження залізничної інфраструктури, пошкодження школи та агропідприємства, а також затримки авіарейсів у москві.

Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30.10.25, 04:14 • 30322 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія