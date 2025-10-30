Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейси
Київ • УНН
У ніч на 30 жовтня низка регіонів росії та окупований Крим зазнали атаки БПЛА. Повідомляється про ураження залізничної інфраструктури, пошкодження школи та агропідприємства, а також затримки авіарейсів у москві.
У ніч на 30 жовтня низка регіонів росії зазнала атаки БПЛА. Робота російської ППО фіксувалась у брянській, воронезькій, нижньогородській, калузькій, ростовській, курській, московській, тульській, ліпецькій областях та над окупованим Кримом. Про це повідомив начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Повідомляється про ураження залізничної інфраструктури, а також пошкодження школи та агропідприємства. Крім того, через план "Килим" щонайменше два літака не могли здійснити посадку в московському аеропорті внуково кілька годин.
На ранок 30 жовтня повідомлялось про 170 збитих БПЛА над 15 регіонами рф.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Польща піднімала у небо винищувачі через масовану російську атаку на Україну 30 жовтня.