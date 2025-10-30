Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсы

В ночь на 30 октября ряд регионов россии подвергся атаке БПЛА. Работа российской ПВО фиксировалась в брянской, воронежской, нижегородской, калужской, ростовской, курской, московской, тульской, липецкой областях и над оккупированным Крымом. Об этом сообщил начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Сообщается о поражении железнодорожной инфраструктуры, а также повреждении школы и агропредприятия. Кроме того, из-за плана "Ковер" по меньшей мере два самолета не могли совершить посадку в московском аэропорту внуково несколько часов.

На утро 30 октября сообщалось о 170 сбитых БПЛА над 15 регионами рф.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Польша поднимала в небо истребители из-за массированной российской атаки на Украину 30 октября.