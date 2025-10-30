$42.080.01
Эксклюзив
08:02 • 462 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 1402 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:35 • 7096 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
06:13 • 12017 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22450 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42340 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43438 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42247 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87348 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43764 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсы

Киев • УНН

 • 2000 просмотра

В ночь на 30 октября ряд регионов россии и оккупированный Крым подверглись атаке БПЛА. Сообщается о поражении железнодорожной инфраструктуры, повреждении школы и агропредприятия, а также задержках авиарейсов в москве.

Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсы

В ночь на 30 октября ряд регионов россии подвергся атаке БПЛА. Работа российской ПВО фиксировалась в брянской, воронежской, нижегородской, калужской, ростовской, курской, московской, тульской, липецкой областях и над оккупированным Крымом. Об этом сообщил начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Сообщается о поражении железнодорожной инфраструктуры, а также повреждении школы и агропредприятия. Кроме того, из-за плана "Ковер" по меньшей мере два самолета не могли совершить посадку в московском аэропорту внуково несколько часов.

На утро 30 октября сообщалось о 170 сбитых БПЛА над 15 регионами рф.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Польша поднимала в небо истребители из-за массированной российской атаки на Украину 30 октября.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Тульская область
Брянская область
Курская область
Крым
Украина
Польша