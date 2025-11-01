московская область погрузилась во тьму после атаки дронов
Киев • УНН
В московской области рф зафиксированы отключения света из-за повреждений электрических подстанций. Местные жители жалуются на блэкаут, официальных комментариев властей нет.
В Московской области начались отключения света из-за атаки дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что блэкаут произошел из-за повреждения электрических подстанций. Местные жители жалуются на отключение света.
В то же время официальных комментариев местных властей по поводу отключения света пока нет.
Напомним
В ночь на 30 октября ряд регионов России и оккупированный Крым подверглись атаке БпЛА. Сообщается о поражении железнодорожной инфраструктуры, повреждении школы и агропредприятия, а также задержках авиарейсов в Москве.
