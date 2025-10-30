Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу
Киев • УНН
В ночь на 30 октября Москву атаковали беспилотники, ПВО сбила шесть БПЛА. Несколько российских аэропортов, включая «Внуково» и «Домодедово», приостановили работу.
Столицу россии москву в ночь на четверг, 30 октября, атаковали беспилотники. Несколько аэропортов в рф приостановили работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра москвы сергея собянина и местные паблики.
Подробности
В 2:00 собянин сообщил, что ПВО минобороны рф сбили беспилотник, летевший в москву.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Впоследствии он сообщил о еще 5 БпЛА, атаковавших москву.
Также около 2:00 "росавиация" сообщила о временных ограничениях работы аэропортов волгограда, калуги, саратова и ярославля. Вскоре компания предупредила об ограничении работы московского аэропорта "внуково". Позже стало известно об ограничениях в работе аэропорта "домодедово".
Напомним
Вечером 26 октября столица россии москва подверглась атаке беспилотников, было зафиксировано несколько попаданий и взрывов. Мэр сергей собянин подтвердил сбитие пяти БпЛА силами ПВО.
Мэр Москвы заявил об атаке дронов на столицу РФ27.10.25, 22:19 • 7178 просмотров