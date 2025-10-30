$42.080.01
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 17688 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 28327 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 29602 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 65811 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 40496 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 62848 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30951 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 84696 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49417 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
публикации
Эксклюзивы
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

В ночь на 30 октября Москву атаковали беспилотники, ПВО сбила шесть БПЛА. Несколько российских аэропортов, включая «Внуково» и «Домодедово», приостановили работу.

Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу

Столицу россии москву в ночь на четверг, 30 октября, атаковали беспилотники. Несколько аэропортов в рф приостановили работу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра москвы сергея собянина и местные паблики.

Подробности

В 2:00 собянин сообщил, что ПВО минобороны рф сбили беспилотник, летевший в москву.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

- написал мэр столицы рф.

Впоследствии он сообщил о еще 5 БпЛА, атаковавших москву.

Также около 2:00 "росавиация" сообщила о временных ограничениях работы аэропортов волгограда, калуги, саратова и ярославля. Вскоре компания предупредила об ограничении работы московского аэропорта "внуково". Позже стало известно об ограничениях в работе аэропорта "домодедово".

Напомним

Вечером 26 октября столица россии москва подверглась атаке беспилотников, было зафиксировано несколько попаданий и взрывов. Мэр сергей собянин подтвердил сбитие пяти БпЛА силами ПВО.

Мэр Москвы заявил об атаке дронов на столицу РФ27.10.25, 22:19

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия