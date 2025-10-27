Мэр Москвы заявил об атаке дронов на столицу РФ
Киев • УНН
Сергей Собянин заявил о сбитии двух дронов силами ПВО возле Москвы. БПЛА продолжают атаковать Россию.
В Москве и Московской области зафиксировали атаку беспилотников, сообщают российские телеграм-каналы. Мэр столицы РФ заявляет о якобы сбитии дронов вблизи города, пишет УНН.
Детали
Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что два дрона, летевшие на город, были сбиты силами ПВО минобороны.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Инцидент не повлек за собой пострадавших или серьезных разрушений, но подчеркнул постоянную угрозу авиационных атак в регионе. По информации мониторинговых Телеграм-каналов, сейчас дроны уже на территории РФ и движутся в направлении Москвы.
