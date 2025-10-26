В подмосковном серпухове загорелась нефтебаза после удара БПЛА

Вечером 26 октября в подмосковном серпухове загорелась нефтебаза. российские "СМИ" и Telegram-каналы сообщают об ударе БПЛА, передает УНН.

О погибших и пострадавших не сообщается. В то же время в сети появились видео и фото горящей базы.

серпухов расположен в московской области, примерно в 100 километрах к югу от москвы. Нефтебаза в городе уже была атакована дронами в марте текущего года.

Ранее УНН сообщал, что украинский БПЛА поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.