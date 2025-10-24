Український дрон вивів з ладу один із найбільших нафтопереробних заводів росії – Reuters
Київ • УНН
Український безпілотник 23 жовтня вразив рязанський нафтопереробний завод, четвертий за величиною в росії, призупинивши роботу ключового переробного блоку. Це призвело до зупинки установки первинної перегонки сирої нафти CDU-4, що забезпечувала близько чверті потужності заводу.
рязанський нафтопереробний завод, четвертий за величиною в росії, призупинив роботу ключового переробного блоку після удару українського безпілотника 23 жовтня. Про це повідомили два джерела в енергетичній галузі агентству Reuters, пише УНН.
Деталі
За їхніми даними, після атаки на підприємстві спалахнула пожежа, внаслідок чого довелося терміново зупинити установку первинної перегонки сирої нафти CDU-4, яка забезпечувала близько чверті всієї потужності заводу – до 80 тисяч барелів на добу.
рязанський НПЗ належить компанії "роснефть", яка відмовилася коментувати інцидент. За словами джерел, підприємство продовжує роботу, але в обмеженому режимі. Частина допоміжних об’єктів, зокрема установки риформінгу, вакуумного гідроочищення та каталітичного крекінгу, також зупинені.
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg14.09.25, 03:23 • 46171 перегляд
Український Генштаб підтвердив удар по цьому нафтопереробному заводу, який розташований приблизно за 180 кілометрів від москви.
Reuters зазначає, що Київ посилив атаки на енергетичну інфраструктуру рф на тлі стагнації мирних переговорів, які за посередництва президента США Дональда Трампа не дали конкретних результатів.
За даними місцевої влади в росії, через удари безпілотників у кількох регіонах уже спостерігається дефіцит моторного пального, а енергетичні компанії змушені тимчасово скорочувати виробництво.
Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ і складу боєприпасів ворога у бєлгородській області23.10.25, 14:30 • 2674 перегляди