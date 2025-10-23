Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ і складу боєприпасів ворога у бєлгородській області
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічного об'єкта російських окупантів - Рязанського НПЗ, а також складу боєприпасів ворога в районі у бєлгородській області.
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах ВПК держави-агресора. У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил рф - нафтопереробного заводу "Рязанський". Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства
Як вказано, "Рязанський" нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині російської федерації та належить компанії "роснєфть". Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні паливом військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій, наголосили у Генштабі.
Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів
"Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України, триває. Далі буде… Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.