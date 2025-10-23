Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и склада боеприпасов врага в белгородской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегического объекта российских оккупантов – Рязанского НПЗ, а также склада боеприпасов врага в белгородской области, пишет УНН.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам ВПК государства-агрессора. В ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил рф - нефтеперерабатывающего завода "Рязанский". Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия

Как указано, "Рязанский" нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части российской федерации и принадлежит компании "роснефть". Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении топливом военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов. Выведение части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий, отметили в Генштабе.

Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов