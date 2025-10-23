Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и склада боеприпасов врага в белгородской области

$41.760.01
48.370.10
ukenru
11:30 • 2012 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 5074 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9846 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11704 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 13094 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 9450 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 14198 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 15951 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24974 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14407 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
58%
746мм
Популярные новости
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo23 октября, 03:07 • 20988 просмотра
Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 7168 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 13951 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 11914 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo07:53 • 5708 просмотра
публикации
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 9848 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 11706 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 13096 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 24974 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 12040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Дональд Трамп
Илон Маск
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Китай
Донецкая область
Великобритания
Швеция
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 29574 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 49616 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 63548 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 72253 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 61743 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Грибы
Техника
Золото

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и склада боеприпасов врага в белгородской области

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегического объекта российских оккупантов - Рязанского НПЗ, а также склада боеприпасов врага в районе в белгородской области.

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и склада боеприпасов врага в белгородской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегического объекта российских оккупантов – Рязанского НПЗ, а также склада боеприпасов врага в белгородской области, пишет УНН.

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам ВПК государства-агрессора. В ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины осуществили поражение стратегического объекта противника, задействованного в обеспечении вооруженных сил рф - нефтеперерабатывающего завода "Рязанский". Зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия

- сообщили в Генштабе.

Как указано, "Рязанский" нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части российской федерации и принадлежит компании "роснефть". Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении топливом военных формирований противника и логистических цепей обеспечения вооруженных сил оккупантов. Выведение части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий, отметили в Генштабе.

Кроме того, этой же ночью украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов

- сообщили в Генштабе.

"Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины, продолжается. Далее будет… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина