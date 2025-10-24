Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters
Киев • УНН
Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в России, приостановил работу ключевого перерабатывающего блока после удара украинского беспилотника 23 октября. Об этом сообщили два источника в энергетической отрасли агентству Reuters, пишет УНН.
Подробности
По их данным, после атаки на предприятии вспыхнул пожар, в результате чего пришлось срочно остановить установку первичной перегонки сырой нефти CDU-4, которая обеспечивала около четверти всей мощности завода – до 80 тысяч баррелей в сутки.
Рязанский НПЗ принадлежит компании "Роснефть", которая отказалась комментировать инцидент. По словам источников, предприятие продолжает работу, но в ограниченном режиме. Часть вспомогательных объектов, в частности установки риформинга, вакуумной гидроочистки и каталитического крекинга, также остановлены.
Украинский Генштаб подтвердил удар по этому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен примерно в 180 километрах от Москвы.
Reuters отмечает, что Киев усилил атаки на энергетическую инфраструктуру РФ на фоне стагнации мирных переговоров, которые при посредничестве президента США Дональда Трампа не дали конкретных результатов.
По данным местных властей в России, из-за ударов беспилотников в нескольких регионах уже наблюдается дефицит моторного топлива, а энергетические компании вынуждены временно сокращать производство.
