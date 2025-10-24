$41.900.14
17:15 • 11213 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 16231 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 17217 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 22328 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 20402 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 36842 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24708 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19652 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27820 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73293 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.

Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в России, приостановил работу ключевого перерабатывающего блока после удара украинского беспилотника 23 октября. Об этом сообщили два источника в энергетической отрасли агентству Reuters, пишет УНН.

Подробности

По их данным, после атаки на предприятии вспыхнул пожар, в результате чего пришлось срочно остановить установку первичной перегонки сырой нефти CDU-4, которая обеспечивала около четверти всей мощности завода – до 80 тысяч баррелей в сутки.

Рязанский НПЗ принадлежит компании "Роснефть", которая отказалась комментировать инцидент. По словам источников, предприятие продолжает работу, но в ограниченном режиме. Часть вспомогательных объектов, в частности установки риформинга, вакуумной гидроочистки и каталитического крекинга, также остановлены.

Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg14.09.25, 03:23 • 46171 просмотр

Украинский Генштаб подтвердил удар по этому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен примерно в 180 километрах от Москвы.

Reuters отмечает, что Киев усилил атаки на энергетическую инфраструктуру РФ на фоне стагнации мирных переговоров, которые при посредничестве президента США Дональда Трампа не дали конкретных результатов.

По данным местных властей в России, из-за ударов беспилотников в нескольких регионах уже наблюдается дефицит моторного топлива, а энергетические компании вынуждены временно сокращать производство.

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и склада боеприпасов врага в белгородской области23.10.25, 14:30 • 2674 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев