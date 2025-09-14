$41.310.10
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Кампания Украины по атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы не имеет поддержки Запада. Союзники Киева давно избегают действий, которые могут нарушить поставки нефти.

Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg

В настоящее время нет никаких признаков того, что кампания Украины по атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы имеет поддержку Запада. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Авторы указывают, что союзники Киева давно избегают действий, которые могут нарушить поставки нефти.

Риск для Киева заключается в том, что он зайдет слишком далеко, что приведет к росту мировых цен на топливо и обострению отношений с Европой и США, где инфляция и рост (цен на топливо - ред.) остаются приоритетами

- говорится в статье.

Издание отмечает, что, по словам украинского руководства, последнее нападение в Балтийском море временно приостановило операции по добыче сырой нефти в Приморске, крупнейшем порту по перевалке нефти в регионе. Также были атакованы три насосные станции, питающие Усть-Лугу, "еще один жизненно важный экспортный объект".

Но западные союзники давно высказывают предостережения относительно любых шагов, которые могут нарушить мировые поставки нефти и топлива

- пишет СМИ,

В то же время, по словам главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена, "самыми эффективными санкциями на самом деле являются украинские "санкции", то есть атаки дронов на российские энергетические установки".

Напомним

Накануне НПЗ "Башнефть-Новойл" в российской Уфе был атакован в результате операции Главного управления разведки.

Ранее в российской Уфе дрон поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод.

Не только Рязанский НПЗ: в Генштабе рассказали обо всех объектах РФ, которые украинские военные поразили в ночь на 5 сентября

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

