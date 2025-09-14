Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg
Киев • УНН
Кампания Украины по атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы не имеет поддержки Запада. Союзники Киева давно избегают действий, которые могут нарушить поставки нефти.
В настоящее время нет никаких признаков того, что кампания Украины по атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы имеет поддержку Запада. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
Авторы указывают, что союзники Киева давно избегают действий, которые могут нарушить поставки нефти.
Риск для Киева заключается в том, что он зайдет слишком далеко, что приведет к росту мировых цен на топливо и обострению отношений с Европой и США, где инфляция и рост (цен на топливо - ред.) остаются приоритетами
Издание отмечает, что, по словам украинского руководства, последнее нападение в Балтийском море временно приостановило операции по добыче сырой нефти в Приморске, крупнейшем порту по перевалке нефти в регионе. Также были атакованы три насосные станции, питающие Усть-Лугу, "еще один жизненно важный экспортный объект".
Но западные союзники давно высказывают предостережения относительно любых шагов, которые могут нарушить мировые поставки нефти и топлива
В то же время, по словам главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена, "самыми эффективными санкциями на самом деле являются украинские "санкции", то есть атаки дронов на российские энергетические установки".
Напомним
Накануне НПЗ "Башнефть-Новойл" в российской Уфе был атакован в результате операции Главного управления разведки.
Ранее в российской Уфе дрон поразил Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод.
