Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 19192 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 40144 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 48931 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 44809 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 57271 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35790 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 58675 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 59060 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37739 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36836 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кампанія України з атак на російські нафтопереробні заводи не має підтримки Заходу. Союзники Києва давно уникають дій, які можуть порушити постачання нафти.

Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg

Наразі немає жодних ознак того, що кампанія України з атак на російські нафтопереробні заводи має підтримку Заходу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Автори вказують, що союзники Києва давно уникають дій, які можуть порушити постачання нафти.

Ризик для Києва полягає в тому, що він зайде надто далеко, що призведе до зростання світових цін на паливо та загострення відносин з Європою та США, де інфляція та зростання (цін на пальне - ред.) залишаються пріоритетами

- йдеться у статті.

Видання зазначає, що, за словами українського керівництва, останній напад у Балтійському морі тимчасово призупинив операції з видобутку сирої нафти в Приморську, найбільшому порту з перевантаження нафти в регіоні. Також були атаковані три насосні станції, що живлять Усть-Лугу, "ще один життєво важливий експортний об'єкт".

Але західні союзники давно висловлюють застереження щодо будь-яких кроків, які можуть порушити світове постачання нафти та палива

- пише ЗМІ,

Водночас, за словами головного аналітика A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссена, "найефективнішими санкціями насправді є українські "санкції", тобто атаки дронів на російські енергетичні установки".

Нагадаємо

Напередодні НПЗ "Башнафта-Новойл" у російській Уфі було атаковано внаслідок операції Головного управління розвідки.

Раніше у російській Уфі дрон вразив Новоуфімський нафтопереробний завод.

Не лише Рязанський НПЗ: у Генштабі розповіли про всі об'єкти рф, які українські військові уразили у ніч на 5 вересня05.09.25, 15:25 • 13300 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ