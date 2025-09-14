Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg

Наразі немає жодних ознак того, що кампанія України з атак на російські нафтопереробні заводи має підтримку Заходу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

Автори вказують, що союзники Києва давно уникають дій, які можуть порушити постачання нафти.

Ризик для Києва полягає в тому, що він зайде надто далеко, що призведе до зростання світових цін на паливо та загострення відносин з Європою та США, де інфляція та зростання (цін на пальне - ред.) залишаються пріоритетами

Видання зазначає, що, за словами українського керівництва, останній напад у Балтійському морі тимчасово призупинив операції з видобутку сирої нафти в Приморську, найбільшому порту з перевантаження нафти в регіоні. Також були атаковані три насосні станції, що живлять Усть-Лугу, "ще один життєво важливий експортний об'єкт".

Але західні союзники давно висловлюють застереження щодо будь-яких кроків, які можуть порушити світове постачання нафти та палива