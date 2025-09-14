Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg
Київ • УНН
Кампанія України з атак на російські нафтопереробні заводи не має підтримки Заходу. Союзники Києва давно уникають дій, які можуть порушити постачання нафти.
Наразі немає жодних ознак того, що кампанія України з атак на російські нафтопереробні заводи має підтримку Заходу. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.
Деталі
Автори вказують, що союзники Києва давно уникають дій, які можуть порушити постачання нафти.
Ризик для Києва полягає в тому, що він зайде надто далеко, що призведе до зростання світових цін на паливо та загострення відносин з Європою та США, де інфляція та зростання (цін на пальне - ред.) залишаються пріоритетами
Видання зазначає, що, за словами українського керівництва, останній напад у Балтійському морі тимчасово призупинив операції з видобутку сирої нафти в Приморську, найбільшому порту з перевантаження нафти в регіоні. Також були атаковані три насосні станції, що живлять Усть-Лугу, "ще один життєво важливий експортний об'єкт".
Але західні союзники давно висловлюють застереження щодо будь-яких кроків, які можуть порушити світове постачання нафти та палива
Водночас, за словами головного аналітика A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссена, "найефективнішими санкціями насправді є українські "санкції", тобто атаки дронів на російські енергетичні установки".
Нагадаємо
Напередодні НПЗ "Башнафта-Новойл" у російській Уфі було атаковано внаслідок операції Головного управління розвідки.
Раніше у російській Уфі дрон вразив Новоуфімський нафтопереробний завод.
