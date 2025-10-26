У підмосковному серпухові запалала нафтобаза після удару БПЛА

$41.900.00
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
14:28 • 11646 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
11:39 • 13768 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 21897 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 19488 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 17714 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 31298 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 13659 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13462 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15895 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
Джон Бон Джові знову з’явиться на сцені після важкої операції26 жовтня, 07:57 • 9084 перегляди
Кількість постраждалих від атаки рф на столицю зросла до 31, наймолодшій - 4 роки26 жовтня, 08:10 • 13988 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 32 осіб26 жовтня, 09:16 • 20241 перегляди
Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали картуVideo12:45 • 8634 перегляди
В мережі показали, як москву оточили багаторівневою системою ППОPhoto13:10 • 6370 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 31295 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 64801 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 91449 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 74756 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 95284 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 35331 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 41622 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 41891 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 42549 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 45069 перегляди
У підмосковному серпухові запалала нафтобаза після удару БПЛА

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Увечері 26 жовтня в підмосковному серпухові загорілася нафтобаза. російські "ЗМІ" та Telegram-канали повідомляють про удар БПЛА.

У підмосковному серпухові запалала нафтобаза після удару БПЛА

Увечері 26 жовтня в підмосковному серпухові запалала нафтобаза. російські "ЗМІ" і Telegram-канали повідомляють про удар БПЛА, передає УНН.

Деталі

Про загиблих і постраждалих не повідомляється. Водночас у мережі з'явились відео і фото палаючої бази.

Додатково

серпухов розташований в московській області, приблизно за 100 кілометрів на південь від москви. Нафтобаза в місті вже була атакована дронами у березні поточного року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що український БПЛА вразив рязанський нафтопереробний завод, четвертий за величиною в росії. Це призвело до зупинки установки первинної перегонки сирої нафти CDU-4, що забезпечувала близько чверті потужності заводу.

Євген Устименко

