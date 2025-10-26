У підмосковному серпухові запалала нафтобаза після удару БПЛА
Київ • УНН
Увечері 26 жовтня в підмосковному серпухові загорілася нафтобаза. російські "ЗМІ" та Telegram-канали повідомляють про удар БПЛА.
Деталі
Про загиблих і постраждалих не повідомляється. Водночас у мережі з'явились відео і фото палаючої бази.
Додатково
серпухов розташований в московській області, приблизно за 100 кілометрів на південь від москви. Нафтобаза в місті вже була атакована дронами у березні поточного року.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що український БПЛА вразив рязанський нафтопереробний завод, четвертий за величиною в росії. Це призвело до зупинки установки первинної перегонки сирої нафти CDU-4, що забезпечувала близько чверті потужності заводу.