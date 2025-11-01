Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии
Киев • УНН
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил о подготовке ударов по России, которые могут вызвать блэкауты. Он призвал россиян готовиться к отключениям света и тепла.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по России, которые могут вызвать блэкауты. Об этом Бровди написал в Telegram, передает УНН.
Черви, блэкаут – это не страшно. Это немного каких-то неудобств, – привыкайте, но всей болотной территорией, – полет свободного Птицы – он непредсказуем и не по расписанию, поэтому он и зовется Свободным Украинским Птицей. Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь: "спички-фонарики-свечки". Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках
Он призвал россиян ориентироваться по принципу - "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно".
Ваша червячная доразведка в пабликах работает сейчас безупречно, пока еще есть интернет. Тем временем, бесспорно и неустанно бензин червячный становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгоревшими
Напомним
В Московской области начались отключения света из-за атаки дронов.