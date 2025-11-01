Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 8006 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 13324 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 24006 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 43710 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 42134 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 37097 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 51066 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42034 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36870 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36325 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Популярные новости
Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД1 ноября, 06:49 • 10248 просмотра
ГУР нанесли удар по военной инфраструктуре рф: уничтожены три нитки стратегического нефтепродуктопровода под москвойVideo1 ноября, 07:48 • 8322 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД1 ноября, 09:07 • 14255 просмотра
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 11:02 • 12019 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 4946 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 43703 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 42126 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 62266 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 60388 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 52519 просмотра
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 5058 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 23999 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 62266 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 40560 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 49059 просмотра
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии

Киев • УНН

 • 2078 просмотра

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил о подготовке ударов по России, которые могут вызвать блэкауты. Он призвал россиян готовиться к отключениям света и тепла.

Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Силы обороны Украины готовят удары по России, которые могут вызвать блэкауты. Об этом Бровди написал в Telegram, передает УНН.

Черви, блэкаут – это не страшно. Это немного каких-то неудобств, – привыкайте, но всей болотной территорией, – полет свободного Птицы – он непредсказуем и не по расписанию, поэтому он и зовется Свободным Украинским Птицей. Птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию. Но вы справитесь: "спички-фонарики-свечки". Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках 

- написал Бровди.

рф заплатит большую цену: Зеленский о расширении географии применения украинской дальнобойности27.10.25, 17:52 • 4333 просмотра

Он призвал россиян ориентироваться по принципу - "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/холодно".

Ваша червячная доразведка в пабликах работает сейчас безупречно, пока еще есть интернет. Тем временем, бесспорно и неустанно бензин червячный становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгоревшими 

- добавил Бровди.

Напомним

В Московской области начались отключения света из-за атаки дронов.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
