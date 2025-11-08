ukenru
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Российский Белгород погрузился в блэкаут: более 20 тыс. жителей без света

Киев • УНН

Более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без электроснабжения после срабатывания системы ПВО. Российские паблики сообщают о повреждении газотурбинных установок на ТЭЦ "Луч".

Российский Белгород погрузился в блэкаут: более 20 тыс. жителей без света

Более 20 тысяч жителей российского Белгорода и Белгородского района остались без света, передает УНН со ссылкой на губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно пострадавших нет. ... на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. ... Без света остаются более 20 тыс. жителей 

— сообщил Гладков.

Однако российские паблики информируют, что при ракетном ударе были повреждены газотурбинные установки на ТЭЦ "Луч". Ранее были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ.

Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии01.11.25, 17:47 • 18027 просмотров

Антонина Туманова

