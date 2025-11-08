Российский Белгород погрузился в блэкаут: более 20 тыс. жителей без света

Более 20 тысяч жителей российского Белгорода и Белгородского района остались без света, передает УНН со ссылкой на губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно пострадавших нет. ... на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. ... Без света остаются более 20 тыс. жителей — сообщил Гладков.

Однако российские паблики информируют, что при ракетном ударе были повреждены газотурбинные установки на ТЭЦ "Луч". Ранее были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ.

