Российский Белгород погрузился в блэкаут: более 20 тыс. жителей без света
Киев • УНН
Более 20 тысяч жителей Белгорода и района остались без электроснабжения после срабатывания системы ПВО. Российские паблики сообщают о повреждении газотурбинных установок на ТЭЦ "Луч".
Более 20 тысяч жителей российского Белгорода и Белгородского района остались без света, передает УНН со ссылкой на губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно пострадавших нет. ... на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. ... Без света остаются более 20 тыс. жителей
Однако российские паблики информируют, что при ракетном ударе были повреждены газотурбинные установки на ТЭЦ "Луч". Ранее были уничтожены турбины на Белгородской ТЭЦ.
