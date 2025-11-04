Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

У вівторок, 4 листопада, Президент України Володимир Зеленський заслухав на основному командному пункті 414-ї бригади "Птахи Мадяра" доповідь командувача Сил безпілотних авіаційних систем Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави, Офіс Президента України.

Командувач доповів Главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС.

Вони сьогодні становлять 2 % від загальної чисельності Збройних Сил України та відповідають за 35 % знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей

Роберт Бровді поінформував Президента про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем.

Пізніше Президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та масове знищення ворога.

Пишаюся тим, що ви робите щоденно. Сили безпілотних систем, ви як командири, особовий склад – це, напевно, одна з головних складових майбутньої армії України. І, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії