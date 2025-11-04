Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

ukenru
18:53 • 11152 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 21930 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 21073 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 21360 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 22938 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 37906 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 35163 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18958 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18163 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15502 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 35977 перегляди
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатораPhoto4 листопада, 15:36 • 9982 перегляди
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 4068 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 17937 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 18719 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 37906 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 36128 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 35163 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 56217 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 53717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джеффрі Епштайн
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Південна Корея
Іран
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 18049 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 34938 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 38503 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 33979 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 37968 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних авіаційних систем Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів. Обговорювалися структура, завдання, стратегія розвитку СБС, а також власне виробництво дронів.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ

У вівторок, 4 листопада, Президент України Володимир Зеленський заслухав на основному командному пункті 414-ї бригади "Птахи Мадяра" доповідь командувача Сил безпілотних авіаційних систем Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави, Офіс Президента України

Деталі

Командувач доповів Главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС.

Вони сьогодні становлять 2 % від загальної чисельності Збройних Сил України та відповідають за 35 % знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей

- йдеться у дописі ОП України.

Роберт Бровді поінформував Президента про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем.

Пізніше Президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та масове знищення ворога.

Пишаюся тим, що ви робите щоденно. Сили безпілотних систем, ви як командири, особовий склад – це, напевно, одна з головних складових майбутньої армії України. І, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії

– наголосив Глава держави.

Президент відзначив захисників державними нагородами. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих захисників і захисниць України.

Нагадаємо

У вівторок, 4 листопада, Президент Зеленський відвідав українських військових на Покровському напрямку Донеччини, де тривають одні з найзапекліших боїв. 

Зеленський відвідав українських захисників на Покровському напрямку та відзначив їх нагородами04.11.25, 15:48 • 2338 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна