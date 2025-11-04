Зеленський відвідав фронт на Донеччині та заявив про потребу збільшити виробництво дронів

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на Покровському напрямку Донеччини, де тривають одні з найзапекліших боїв. Глава держави нагородив найкращих бійців і наголосив, що безпілотники нині є ключовим елементом оборони. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

Дронів має бути більше – всіх типів. Це зараз ключова складова бойової роботи – зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент також повідомив, що зустрівся з військовими підрозділами Нацгвардії, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем, які обороняють Покровськ, Мирноград і Добропілля. Він подякував кожному воїну за стійкість і відзначив, що Україна має зміцнювати власне виробництво дронів та партнерства для забезпечення технологічної незалежності.

Перший корпус Нацгвардії "Азов" – саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, в 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді й у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра". Були всі командири Сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист у районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях – підсумував президент.

