Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Зеленський відвідав фронт на Донеччині та заявив про потребу збільшити виробництво дронів

Київ • УНН

Президент Зеленський відвідав українських військових на Покровському напрямку Донеччини, де тривають одні з найзапекліших боїв. Він нагородив найкращих бійців та наголосив на ключовій ролі безпілотників в обороні.

Зеленський відвідав фронт на Донеччині та заявив про потребу збільшити виробництво дронів

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на Покровському напрямку Донеччини, де тривають одні з найзапекліших боїв. Глава держави нагородив найкращих бійців і наголосив, що безпілотники нині є ключовим елементом оборони. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

Дронів має бути більше – всіх типів. Це зараз ключова складова бойової роботи 

– зазначив Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент також повідомив, що зустрівся з військовими підрозділами Нацгвардії, Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем, які обороняють Покровськ, Мирноград і Добропілля. Він подякував кожному воїну за стійкість і відзначив, що Україна має зміцнювати власне виробництво дронів та партнерства для забезпечення технологічної незалежності.

Перший корпус Нацгвардії "Азов" – саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, в 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж", в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді й у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ "Птахи Мадяра". Були всі командири Сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист у районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях 

– підсумував президент.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Національна гвардія України
Мирноград
Збройні сили України
Володимир Зеленський