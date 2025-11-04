Зеленский посетил фронт в Донецкой области и заявил о необходимости увеличить производство дронов

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных на Покровском направлении Донецкой области, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев. Глава государства наградил лучших бойцов и подчеркнул, что беспилотники сейчас являются ключевым элементом обороны. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Подробности

Дронов должно быть больше – всех типов. Это сейчас ключевая составляющая боевой работы – отметил Зеленский в вечернем обращении.

Президент также сообщил, что встретился с военными подразделениями Нацгвардии, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем, которые обороняют Покровск, Мирноград и Доброполье. Он поблагодарил каждого воина за стойкость и отметил, что Украина должна укреплять собственное производство дронов и партнерства для обеспечения технологической независимости.

Первый корпус Нацгвардии "Азов" – именно Добропольское направление. Также были, в частности, в 4-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии "Рубеж", в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде и в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадяра". Были все командиры Сил беспилотных систем. Все они вместе с другими нашими силами обеспечивают защиту в районах Покровска. Я хочу поблагодарить каждого воина, каждое подразделение, которые задействованы и здесь, и на других участках фронта. Отметил наградами сегодня лучших воинов – тех, кто проявил себя в боях – подытожил президент.

Зеленский посетил украинских защитников на Покровском направлении и отметил их наградами