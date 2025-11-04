Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Сил беспилотных авиационных систем Роберта Бровди и пообщался с командирами подразделений. Обсуждались структура, задачи, стратегия развития СБС, а также собственное производство дронов.
Во вторник, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал на основном командном пункте 414-й бригады "Птицы Мадяра" доклад командующего Сил беспилотных авиационных систем Роберта Бровди и пообщался с командирами подразделений. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства, Офис Президента Украины.
Командующий доложил Главе государства о структуре, задачах, результатах и стратегии развития СБС.
Они сегодня составляют 2 % от общей численности Вооруженных Сил Украины и отвечают за 35 % уничтожений и поражений личного состава и других вражеских целей
Роберт Бровди проинформировал Президента об увеличении численности личного состава, подготовке новых экипажей и повышении мотивации к службе.
Во время общения с командирами подразделений беспилотных систем речь шла также о СЗЧ и как возвращать военных к службе. Отдельное внимание – собственному производству дронов и предложениям по дальнейшему развитию Сил беспилотных систем.
Позже Президент встретится с командующим СБС, чтобы обсудить конкретные решения.
Владимир Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины и массовое уничтожение врага.
Горжусь тем, что вы делаете ежедневно. Силы беспилотных систем, вы как командиры, личный состав – это, наверное, одна из главных составляющих будущей армии Украины. И, безусловно, одна из важных составляющих нашей современной армии
Президент отметил защитников государственными наградами. Присутствующие почтили минутой молчания память всех павших защитников и защитниц Украины.
Во вторник, 4 ноября, Президент Зеленский посетил украинских военных на Покровском направлении Донетчины, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев.
