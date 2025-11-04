Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУ

ukenru
18:53 • 10128 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 19132 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 19365 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 19768 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 21813 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 36619 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 34063 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18906 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18118 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15455 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Популярные новости
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 33799 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 34078 просмотра
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатораPhoto4 ноября, 15:36 • 8026 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 16449 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского18:09 • 16680 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 36612 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 34225 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 34059 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 55351 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 52828 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 16580 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 33923 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 38049 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 33548 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 37541 просмотра
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУ

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад командующего Сил беспилотных авиационных систем Роберта Бровди и пообщался с командирами подразделений. Обсуждались структура, задачи, стратегия развития СБС, а также собственное производство дронов.

Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУ

Во вторник, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал на основном командном пункте 414-й бригады "Птицы Мадяра" доклад командующего Сил беспилотных авиационных систем Роберта Бровди и пообщался с командирами подразделений. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства, Офис Президента Украины.

Детали

Командующий доложил Главе государства о структуре, задачах, результатах и стратегии развития СБС.

Они сегодня составляют 2 % от общей численности Вооруженных Сил Украины и отвечают за 35 % уничтожений и поражений личного состава и других вражеских целей

- говорится в сообщении ОП Украины.

Роберт Бровди проинформировал Президента об увеличении численности личного состава, подготовке новых экипажей и повышении мотивации к службе.

Во время общения с командирами подразделений беспилотных систем речь шла также о СЗЧ и как возвращать военных к службе. Отдельное внимание – собственному производству дронов и предложениям по дальнейшему развитию Сил беспилотных систем.

Позже Президент встретится с командующим СБС, чтобы обсудить конкретные решения.

Владимир Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины и массовое уничтожение врага.

Горжусь тем, что вы делаете ежедневно. Силы беспилотных систем, вы как командиры, личный состав – это, наверное, одна из главных составляющих будущей армии Украины. И, безусловно, одна из важных составляющих нашей современной армии

– подчеркнул Глава государства.

Президент отметил защитников государственными наградами. Присутствующие почтили минутой молчания память всех павших защитников и защитниц Украины.

Напомним

Во вторник, 4 ноября, Президент Зеленский посетил украинских военных на Покровском направлении Донетчины, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев.

Зеленский посетил украинских защитников на Покровском направлении и отметил их наградами04.11.25, 15:48 • 2158 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
