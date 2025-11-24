"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видео
Киев • УНН
Силы беспилотных систем атаковали Красноперекопский химический завод "Бром" и электроподстанцию "Красноперекопск" во временно оккупированном Крыму. По словам Роберта "Мадяра" Бровди, Красноперекопская подстанция является ключевым узлом энергосистемы полуострова.
Силы беспилотных систем атаковали во временно оккупированном Крыму Красноперекопский химический завод "Бром" и электроподстанцию "Красноперекопск". Об этом информирует УНН со ссылкой на Роберта "Мадьяра" Бровди в Facebook.
Птицы СБС посетили химзавод БРОМ, работающий на ВПК оккупанта. (Красноперекопск, ВОТ АР Крым). Обесточен ряд энергообъектов на оккупированных территориях. Ночи 22 и 23.11 на червячных болотах выдались громкими
По словам руководителя СБС, Красноперекопская подстанция - один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова.
"Мадьяр" также анонсировал "БАДАБУМ".
Бровди добавил, что бензин в России становится "жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми".
"Визит вежливости средствами Сил Беспилотных Систем нанесен Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС)", - написал он.
Напомним
Командир СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил об ударах подразделения "Птицы Мадьяра" по Зуевской и Старобешевской ТЭС на временно оккупированной Донетчине. Эти действия должны вызвать "блэкаут на болотах".
