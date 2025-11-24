На фронті відбулося 177 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

З початку доби, 23 листопада на фронті відбулося 177 бойових зіткнень українських захисників з російськими окупантами на 13 напрямках. Найгарячіша ситуація на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Про це інформує у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 23.11.2025 на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

Противник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у звіті.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив вісім атак на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснив 102 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 29 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 42 окупанти та поранили 31; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника - звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

