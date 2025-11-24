На фронті відбулося 177 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21:45 • 2736 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США наступного тижня, але все залежить від зустрічі в Женеві
17:09 • 15203 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
17:04 • 21846 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
17:00 • 18090 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 18118 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 17362 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 14840 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 14907 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 35759 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 44776 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.5м/с
93%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив планиPhoto23 листопада, 14:24 • 10268 перегляди
Трамп заявив про "нульову подяку" від України та звинуватив Європу у тому, що вона продовжує купувати нафту в рф23 листопада, 14:41 • 7554 перегляди
Мерц скептично ставиться до швидкого ухвалення мирного плану і запропонував альтернативний23 листопада, 15:03 • 9694 перегляди
Ізраїль вперше з червня завдав удару по столиці Лівану: ціллю був начальник штабу “Хезболли”Video23 листопада, 15:49 • 12134 перегляди
В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters17:48 • 10176 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 35758 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 108890 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 77686 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 82617 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 89198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 29177 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 39123 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 41371 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 108896 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 60157 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Фільм
Опалення

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 388 перегляди

23 листопада на фронті зафіксовано 177 бойових зіткнень на 13 напрямках, з найінтенсивнішими боями на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Противник завдав 39 авіаційних ударів, використав 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів.

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

З початку доби, 23 листопада на фронті відбулося 177 бойових зіткнень українських захисників з російськими окупантами на 13 напрямках. Найгарячіша ситуація на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Про це інформує у своєму вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 23.11.2025 на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

Противник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у звіті.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Туман не допоміг: окупанти намагалися просунутися в Покровськ, але були ліквідовані в міській забудові - Генштаб23.11.25, 02:15 • 3754 перегляди

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив вісім атак на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши дві керовані авіабомби, здійснив 102 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Українські підрозділи відбили три атаки.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб окупантів просунутися у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. 

На Краматорському напрямку з початку доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 29 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 42 окупанти та поранили 31; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту; уразили два танки, чотири пункти управління БпЛА та 13 укриттів особового складу противника

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 16 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV23.11.25, 15:56 • 3114 переглядiв

Нагадаємо

Сили оборони України стримують росіян у Покровську на Донеччині, де тривають стрілецькі бої, не даючи противнику закріпитися. З початку листопада українські військові знищили 388 окупантів та поранили 87.

росіяни скаржаться на катастрофічні втрати у Серебрянському лісі на Луганщині: гинуть цілі підрозділи – перехоплення ГУР23.11.25, 16:23 • 3368 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Збройні сили України
Часів Яр
Україна
Костянтинівка