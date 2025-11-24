На фронте произошло 177 боевых столкновений, наиболее горячо на Покровском направлении

С начала суток, 23 ноября, на фронте произошло 177 боевых столкновений украинских защитников с российскими оккупантами на 13 направлениях. Самая горячая ситуация на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Об этом информирует в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно оперативной информации, по состоянию на 22:00 23.11.2025 на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Противник нанес 39 авиационных ударов, сбросил 102 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3777 дронов-камикадзе и совершил 3696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в отчете.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил восемь атак на позиции украинских защитников, нанес авиаудар, применив две управляемые авиабомбы, совершил 102 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Украинские подразделения отбили три атаки.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении наши защитники успешно отбили семь попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток противник совершил две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 29 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки. Силы обороны отбили все вражеские атаки.

На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 42 оккупанта и ранили 31; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта; поразили два танка, четыре пункта управления БпЛА и 13 укрытий личного состава противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 16 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки в направлении Антоновского моста закончились для оккупантов безрезультатно.

Напомним

Силы обороны Украины сдерживают россиян в Покровске Донецкой области, где продолжаются стрелковые бои, не давая противнику закрепиться. С начала ноября украинские военные уничтожили 388 оккупантов и ранили 87.

