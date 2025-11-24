$42.150.00
48.520.00
ukenru
21:45 • 3852 просмотра
CBS News: Зеленский может поехать в США на следующей неделе, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 16311 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 22650 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 18732 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 18623 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 17552 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 14977 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14947 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 36154 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44834 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте произошло 177 боевых столкновений, наиболее горячо на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 656 просмотра

23 ноября на фронте зафиксировано 177 боевых столкновений на 13 направлениях, с наиболее интенсивными боями на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Противник нанес 39 авиационных ударов, использовал 3777 дронов-камикадзе и совершил 3696 обстрелов.

На фронте произошло 177 боевых столкновений, наиболее горячо на Покровском направлении

С начала суток, 23 ноября, на фронте произошло 177 боевых столкновений украинских защитников с российскими оккупантами на 13 направлениях. Самая горячая ситуация на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Об этом информирует в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Подробности

Согласно оперативной информации, по состоянию на 22:00 23.11.2025 на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Противник нанес 39 авиационных ударов, сбросил 102 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3777 дронов-камикадзе и совершил 3696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в отчете.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил восемь атак на позиции украинских защитников, нанес авиаудар, применив две управляемые авиабомбы, совершил 102 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Украинские подразделения отбили три атаки.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир. 

На Славянском направлении наши защитники успешно отбили семь попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти. 

На Краматорском направлении с начала суток противник совершил две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 29 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки. Силы обороны отбили все вражеские атаки.

На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки. 

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 42 оккупанта и ранили 31; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта; поразили два танка, четыре пункта управления БпЛА и 13 укрытий личного состава противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 16 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки в направлении Антоновского моста закончились для оккупантов безрезультатно.

Напомним

Силы обороны Украины сдерживают россиян в Покровске Донецкой области, где продолжаются стрелковые бои, не давая противнику закрепиться. С начала ноября украинские военные уничтожили 388 оккупантов и ранили 87.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Часов Яр
Украина
Константиновка