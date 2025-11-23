россияне жалуются на катастрофические потери в Серебрянском лесу на Луганщине: гибнут целые подразделения – перехват ГУР
Киев • УНН
ГУР перехватило разговор оккупантов, которые жалуются на огромные потери в Серебрянском лесничестве. По их словам, там гибнут целые подразделения, а лес усеян трупами.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор российских оккупантов, которые жалуются на огромные потери в Серебрянском лесничестве, где гибнут целые подразделения. Соответствующий перехват ГУР опубликовало в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
По словам одного из военных, "заходишь в лес – труп на трупе, и все ребята с шевронами ДШБ "Восток" лежат десятками".
Он пытался отговорить собеседника от перевода в этот район, предупредив: "Хочешь – выбор твой, можешь остаться здесь, а там просто 100% будете двухсотые (погибший – ред.)".
Это подтверждает значительные человеческие потери российских подразделений в Луганской области и указывает на сложную ситуацию для захватчиков в районе Серебрянского лесничества.
