Генштаб: с начала суток – 117 боевых столкновений, враг активизировался на нескольких направлениях
Киев • УНН
С начала суток Генштаб зафиксировал 117 боевых столкновений, враг активизировался на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Константиновском и Покровском направлениях. Украинские войска сдерживают массированные атаки российских войск вдоль всей линии фронта.
Украинские Силы обороны сдерживают массированные атаки российских войск вдоль всей линии фронта. Только с начала суток Генштаб зафиксировал 117 боевых столкновений, об этом сообщается в его Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник с территории рф обстрелял населенные пункты Черниговщины и Сумщины, в частности Николаевку, Михальчину Слободу, Белую Березу, Стариково, Кучеровку и Шалыгино.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил шесть атак, одна продолжается, а также нанес авиаудар с применением двух управляемых авиабомб и провел более 60 обстрелов позиций ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении – три атаки в районах Волчанска и Синельниково, еще одно столкновение продолжается.
Бои продолжаются на Купянском направлении в районе Степной Новоселовки, а также на Лиманском, где украинские защитники отбили шесть атак в районах Новоегоровки, Среднего, Заречного и в сторону Нового Мира.
На Славянском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки, еще одно столкновение продолжается – враг пытался продвинуться вблизи Ямполя, Серебрянки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении зафиксирована одна попытка наступления возле Часового Яра.
Существенно обострилась ситуация на Константиновском направлении – там враг совершил 24 попытки наступления в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении оккупанты 42 раза пытались продвинуться к позициям ВСУ в районах Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Покровска и других населенных пунктов.
На Александровском направлении захватчики провели 12 атак, на Гуляйпольском – шесть, на Ореховском также шесть, на Приднепровском – две атаки в направлении Антоновского моста.
Генштаб отмечает, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
