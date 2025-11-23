Генштаб: с начала суток – 117 боевых столкновений, враг активизировался на нескольких направлениях

$42.150.00
14:50 • 4556 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 9856 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 11482 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 24986 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 42906 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 66741 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 51416 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31434 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 28100 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22769 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Сенаторы заявили, что Рубио назвал мирный план Трампа "списком желаний" россии: госсекретарь отрицает23 ноября, 07:32 • 4216 просмотра
Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico23 ноября, 07:50 • 4658 просмотра
Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США23 ноября, 08:24 • 7040 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ23 ноября, 08:44 • 14442 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре23 ноября, 09:07 • 16643 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 24987 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 95462 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 69612 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 74860 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 81533 просмотра
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 25027 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 34749 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 37345 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 95462 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 56318 просмотра
Генштаб: с начала суток – 117 боевых столкновений, враг активизировался на нескольких направлениях

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

С начала суток Генштаб зафиксировал 117 боевых столкновений, враг активизировался на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Константиновском и Покровском направлениях. Украинские войска сдерживают массированные атаки российских войск вдоль всей линии фронта.

Генштаб: с начала суток – 117 боевых столкновений, враг активизировался на нескольких направлениях

Украинские Силы обороны сдерживают массированные атаки российских войск вдоль всей линии фронта. Только с начала суток Генштаб зафиксировал 117 боевых столкновений, об этом сообщается в его Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что противник с территории рф обстрелял населенные пункты Черниговщины и Сумщины, в частности Николаевку, Михальчину Слободу, Белую Березу, Стариково, Кучеровку и Шалыгино.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил шесть атак, одна продолжается, а также нанес авиаудар с применением двух управляемых авиабомб и провел более 60 обстрелов позиций ВСУ.

Минус 920 солдат и почти полтысячи БПЛА: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки23.11.25, 07:32 • 4266 просмотров

На Южно-Слобожанском направлении – три атаки в районах Волчанска и Синельниково, еще одно столкновение продолжается.

Бои продолжаются на Купянском направлении в районе Степной Новоселовки, а также на Лиманском, где украинские защитники отбили шесть атак в районах Новоегоровки, Среднего, Заречного и в сторону Нового Мира.

На Славянском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки, еще одно столкновение продолжается – враг пытался продвинуться вблизи Ямполя, Серебрянки и Сакко и Ванцетти.

Бои за Покровск: россияне не могут закрепиться в центре города и несут потери - ДШВ23.11.25, 12:01 • 2846 просмотров

На Краматорском направлении зафиксирована одна попытка наступления возле Часового Яра.

Существенно обострилась ситуация на Константиновском направлении – там враг совершил 24 попытки наступления в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении оккупанты 42 раза пытались продвинуться к позициям ВСУ в районах Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Покровска и других населенных пунктов.

На Александровском направлении захватчики провели 12 атак, на Гуляйпольском – шесть, на Ореховском также шесть, на Приднепровском – две атаки в направлении Антоновского моста.

Генштаб отмечает, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Туман не помог: оккупанты пытались продвинуться в Покровск, но были ликвидированы в городской застройке - Генштаб23.11.25, 03:15 • 3568 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Часов Яр
Украина
Константиновка
Купянск