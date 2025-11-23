Генштаб: від початку доби – 117 бойових зіткнень, ворог активізувався на кількох напрямках

Українські Сили оборони стримують масовані атаки російських військ уздовж усієї лінії фронту. Лише з початку доби Генштаб зафіксував 117 бойових зіткнень, про це повідомляється у його Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник із території рф обстріляв населені пункти Чернігівщини та Сумщини, зокрема Миколаївку, Михальчину Слободу, Білу Березу, Старикове, Кучерівку та Шалигине.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив шість атак, одна триває, а також завдав авіаудару із застосуванням двох керованих авіабомб та провів понад 60 обстрілів позицій ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку – три атаки у районах Вовчанська та Синельникового, ще одне зіткнення триває.

Бої тривають на Куп’янському напрямку в районі Степової Новоселівки, а також на Лиманському, де українські захисники відбили шість атак у районах Новоєгорівки, Середнього, Зарічного та у бік Нового Миру.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи стримали чотири атаки, ще одне зіткнення триває – ворог намагався просунутися поблизу Ямполя, Серебрянки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну спробу наступу біля Часового Яру.

Суттєво загострилася ситуація на Костянтинівському напрямку – там ворог здійснив 24 спроби наступу в районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку окупанти 42 рази намагалися просунутися до позицій ЗСУ в районах Володимирівки, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Покровська та інших населених пунктів.

На Олександрівському напрямку загарбники провели 12 атак, на Гуляйпільському – шість, на Оріхівському також шість, на Придніпровському – дві атаки в напрямку Антонівського мосту.

Генштаб зазначає, що українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

