Мінус 920 солдатів та майже півтисячі БпЛА: Генштаб підбив підсумки втрат ворога за добу
Київ • УНН
За добу 22 листопада російські війська втратили 920 солдатів та 496 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно становлять 1165260 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1165260 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11363 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23615 (+8)
- артилерійських систем ‒ 34585 (+26)
- РСЗВ ‒ 1549 (+2)
- засоби ППО ‒ 1248 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 83338 (+496)
- крилаті ракети ‒ 3981 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67922 (+80)
- спеціальна техніка ‒ 4003 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.
