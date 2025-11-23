Минус 920 солдат и почти полтысячи БПЛА: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 22 ноября российские войска потеряли 920 солдат и 496 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составляют 1165260 человек.
За сутки 22 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат и 496 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1165260 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11363 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23615 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 34585 (+26)
- РСЗО ‒ 1549 (+2)
- средства ПВО ‒ 1248 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 83338 (+496)
- крылатые ракеты ‒ 3981 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67922 (+80)
- специальная техника ‒ 4003 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения.
