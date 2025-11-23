росіяни скаржаться на катастрофічні втрати у Серебрянському лісі на Луганщині: гинуть цілі підрозділи – перехоплення ГУР
Київ • УНН
ГУР перехопило розмову окупантів, які скаржаться на величезні втрати в Серебрянському лісництві. За їхніми словами, там гинуть цілі підрозділи, а ліс усіяний трупами.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову російських окупантів, які скаржаться на величезні втрати у Серебрянському лісництві, де гинуть цілі підрозділи. Відповідне перехоплення ГУР опублікувало у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами одного з військових, "заходиш у ліс – труп на трупі, і всі хлопці з шевронами ДШБ "Восток" лежать десятками".
Він намагався відмовити співрозмовника від переведення до цього району, попередивши: "Хочеш – вибір твій, можеш залишитися тут, а там просто 100% будете двісті (загиблий – ред.)".
Це підтверджує значні людські втрати російських підрозділів на Луганщині та вказує на складну ситуацію для загарбників у районі Серебрянського лісництва.
