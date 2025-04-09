В Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы ПВО уничтожили три дрона «Шахед», а в Баштанском и
Николаевском районах произошли атаки, но без жертв среди гражданских.
Во двор мэра города Баштанка Николаевской области бросили гранату, в результате чего был поврежден автомобиль мэра, но никто не
пострадал.
Двое работников сельскохозяйственного предприятия были ранены, когда российские войска ночью выпустили баллистическую ракету по
Николаевской области.
Шесть украинских громад в Николаевской и Днепропетровской областях получили мобильные Центры предоставления административных
услуг, которые помогут жителям прифронтовых территорий получить доступ к государственным услугам быстрее и комфортнее.
Вражеские силы дважды обстреляли Николаевскую область, но обошлось без жертв.
Российская армия выпустила ракеты по железнодорожному вокзалу в Константиновке, ранив одного человека и повредив инфраструктуру -
церковь, жилые дома и школы.
Пять населенных пунктов в Николаевской области остались без света после того, как российский беспилотник повредил линию
электропередач.
Вражеские беспилотники атаковали склады и магазин в Николаевской области, ранив одного человека.
В Николаевской области автомобиль подорвался на мине. Двух мужчин спасли саперы, которые создали безопасный коридор для эвакуации.