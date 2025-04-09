$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28025 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40767 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47262 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54194 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66524 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56309 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55608 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119133 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81609 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225869 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86679 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119128 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225867 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402987 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395437 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10821 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15623 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16820 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19896 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75037 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Баштанка

Новости по теме

Противник обстрелял Николаевскую область: ПВО сбила три дрона «Шахед»

В Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы ПВО уничтожили три дрона «Шахед», а в Баштанском и Николаевском районах произошли атаки, но без жертв среди гражданских.

Война • 28 сентября, 05:27 • 18162 просмотра

Во двор мэра Баштанки на Николаевщине бросили гранату: что известно

Во двор мэра города Баштанка Николаевской области бросили гранату, в результате чего был поврежден автомобиль мэра, но никто не пострадал.

Криминал и ЧП • 17 июля, 09:57 • 15377 просмотра

Армия рф ночью ударила баллистикой по Николаевщине: ранены двое работников сельскохозяйственного предприятия

Двое работников сельскохозяйственного предприятия были ранены, когда российские войска ночью выпустили баллистическую ракету по Николаевской области.

Война • 9 июля, 06:35 • 22370 просмотра

Шесть общин получили мобильные ЦПАУ - Федоров

Шесть украинских громад в Николаевской и Днепропетровской областях получили мобильные Центры предоставления административных услуг, которые помогут жителям прифронтовых территорий получить доступ к государственным услугам быстрее и комфортнее.

Общество • 5 июля, 09:03 • 31178 просмотра

На Николаевщине в результате вражеского обстрела загорелось поле: жертв и пострадавших нет

Вражеские силы дважды обстреляли Николаевскую область, но обошлось без жертв.

Война • 4 июля, 04:36 • 28694 просмотра

Армия рф попала в железнодорожный вокзал в Константиновке, ранен человек - полиция

Российская армия выпустила ракеты по железнодорожному вокзалу в Константиновке, ранив одного человека и повредив инфраструктуру - церковь, жилые дома и школы.

Война • 25 февраля, 08:51 • 24219 просмотра

На Николаевщине обесточены пять населенных пунктов в результате российского обстрела

Пять населенных пунктов в Николаевской области остались без света после того, как российский беспилотник повредил линию электропередач.

Война • 25 февраля, 08:13 • 25793 просмотра

Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый

Вражеские беспилотники атаковали склады и магазин в Николаевской области, ранив одного человека.

Война • 31 января, 06:39 • 22461 просмотра

Автомобиль наехал на мину в Николаевской области: пассажиры не пострадали, но им потребовалась помощь саперов, чтобы выбраться из опасного участка

В Николаевской области автомобиль подорвался на мине. Двух мужчин спасли саперы, которые создали безопасный коридор для эвакуации.

Война • 17 декабря, 18:57 • 43589 просмотра