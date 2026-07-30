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россияне атаковали Николаевщину дронами, повреждена портовая инфраструктура - ОВА

Киев • УНН

 • 3694 просмотра

Ночью и утром 29-30 июля россияне атаковали Николаевщину дронами. Повреждена портовая инфраструктура, склады и жилые дома, пострадавших нет.

россияне атаковали Николаевщину дронами, повреждена портовая инфраструктура - ОВА

Ночью 29 июля, а также утром 30 июля россияне совершили комбинированную атаку на Николаевскую область с применением ударных БПЛА типа "Shahed", "Молния" и БПЛА "Бандероль". Об этом сообщает УНН со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Николаевской ОВА Георгия Решетилова.

Детали

В Николаеве оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре. Повреждено складское помещение и крыша многоквартирного дома. Пострадавших нет.

В Баштанке повреждены два складских помещения. Также враг четыре раза атаковал БПЛА типа "Молния" Снигирёвскую общину. Повреждены три частных дома, автомобиль скорой помощи и административное здание. Пострадавших нет.

Также враг пять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины, а также дважды БПЛА типа "Молния" Куцурубскую общину. В результате атак в с. Дмитровка повреждены три частных дома. Пострадавших нет. Кроме того, враг атаковал БПЛА "Бандероль" Степовскую общину. В результате чего поврежден трактор. Пострадавших нет

- говорится в сообщении Решетилова.

За сутки на фронте произошло 238 боевых столкновений, враг применил 293 КАБ - Генштаб30.07.26, 09:30 • 3023 просмотра

Евгений Устименко

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