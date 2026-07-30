За сутки на фронте произошло 238 боевых столкновений, враг применил 293 КАБ - Генштаб

На фронте за минувшие сутки 29 июля произошло 238 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 85 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 293 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 8112 дронов-камикадзе и совершили 2892 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам врага подверглись районы населенных пунктов Сумы, Лужки и Тополя Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили тринадцать атак противника в районах населенных пунктов Лиман, Волоховка, Старица, Избицкое и Хатнее.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Ковшаровка, Шийковка и Купянск-Узловой.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 17 раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва, Новый Мир, Новоселовка, Лиман и Озерное.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Пискуновка, Николаевка, Рай-Александровка и Резниковка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 32 атаки в районах населенных пунктов Николаеполье, Степановка, Русин Яр, Константиновка, Ильиновка, Александро-Шультино и Иванополье.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 атаку в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Анновка, Сергеевка, Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новое Шахово, Родинское, Шевченко, Матяшево, Мирное, Васильевка, Котлино, Удачное и Молодецкое.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Рыбное и Сичневое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 14 раз атаковали в районах населенных пунктов Криничное, Воздвижевка, Косовцево, Доброполье, Горькое и Оленоконстантиновка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Чаривного.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1360 человек. Также уничтожено три танка, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, три реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, восемь наземных робототехнических комплексов, 1362 беспилотных летательных аппарата, 440 единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага.

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