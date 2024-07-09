Армия рф ночью ударила баллистикой по Николаевщине: ранены двое работников сельскохозяйственного предприятия

Российские войска в ночь на 9 июля нанесли удар баллистической ракетой по Николаевской области, в результате чего ранения получили двое работников сельскохозяйственного предприятия, повреждено оборудование и два частных автомобиля. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Ночью, 9 июля, в 00:13, в результате вражеского обстрела района баллистической ракетой повреждено рабочее снаряжение сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля. Осколочные ранения получили работники предприятия - мужчины 27-ми и 38-ми лет - написал Ким в Telegram.

По его словам, пострадавших госпитализировали, состояние - средней тяжести.

Также, как сообщил Ким, фиксировались такие вражеские обстрелы за прошедшие сутки:

Первомайский район:

Утром, 8 июля, в 10:10 район подвергся ракетной атаке. Во время работы сил противовоздушной обороны уничтожено четыре крылатые ракеты, обломки которых упали на открытой местности за пределами населенных пунктов и вызвали несколько возгораний сухой травы. Пожары были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

Вознесенский район:

Днем, 8 июля, около 14:25, в районе, в результате попадания вражеской баллистической ракеты на территории фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, который впоследствии перекинулся на жилые дома. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Среди пострадавших - 45-летняя женщина и 5-летний ребенок. Сейчас их состояние стабильное, средней тяжести.

Николаевский район:

Днем, 8 июля, в 15:00 враг атаковал дроном-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду. В этот же день, в 23:18, а также утром, 9 июля, в 04:05 по громаде фиксировались артиллерийские обстрелы. Пострадавших нет.

Баштанский район:

Вечером, 8 июля, в 16:20, в результате падения обломков сбитого вражеского разведывательного БпЛА в районе возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В Харьковской области из-за ударов рф горело 12 гектаров пшеницы, есть пострадавший