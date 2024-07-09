В Харьковской области из-за ударов рф горело 12 гектаров пшеницы, есть пострадавший
Киев • УНН
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли четыре района, в результате чего один человек пострадал, сгорели 12 гектаров пшеницы и трава, повреждены здания и инфраструктура.
В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли четыре района, есть пострадавший, из-за вражеского удара горело 12 гектаров пшеницы и трава, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, за прошедшие сутки фиксировали вражеские обстрелы:
- 17:50, Изюмский район, за пределами села Боровая. В результате обстрела горела трава 5000 кв. м.
- 13:04, Купянский район, за пределами села Куриловка. В результате обстрела горела пшеница 12 га.
- 11:45, Богодуховский район, село Одноробовка. В результате артобстрела повреждены двухэтажный многоквартирный жилой дом, частные хозяйственные постройки и энергосети.
- Около 08:00, Харьковский район, рядом с селом Липцы. В результате обстрела из БПЛА пострадал мужчина.
Возвращались с дачи: установлены личности всех 6 погибших от подрыва на мине авто на Харьковщине. Среди них - двое детей8 июля 2024, 13:05 • 13473 просмотра
Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
Эксклюзив