Правоохранители установили личности всех погибших в результате подрыва гражданского автомобиля на вражеском боеприпасе на Харьковщине. Погибли 4 взрослых и двое детей - 5 лет и 2-х месяцев. Об этом в понедельник сообщила полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Установлено, что семья харьковчан на автомобиле возвращалась с дачи в город. Транспортное средство наехало на противотанковую мину ТМ-62П. Автомобиль взорвался и загорелся.

"Погибли 44 и 53-летние мужчины, 64-летняя женщина, 5-летний мальчик, двухмесячная девочка и их 25-летняя мать", - говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Ранее сообщалось, что 7 июля вечером возле кладбища на грунтовой дороге в лесу неподалеку с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль "ВАЗ-2114".