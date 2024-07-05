Шести украинским громадам переданы мобильные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Они помогут людям из прифронтовых регионов быстрее и комфортнее получать государственные услуги. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Мобильные ЦПАУ получили:

Вознесенск, Первомайск, Баштанка (Николаевская область);

Каменское, Кривой Рог, Новоалександровка (Днепропетровская область).



В мобильном ЦПАУ можно будет, в частности, оформить выписки, справку и оплатить коммуналку наличными или через терминал.

Как указал Федоров, особенно мобильные ЦПАУ актуальны для людей старшего возраста, людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, а также жителей громад, где помещения ЦПАУ разрушены из-за войны.

Помощь профинансировали Евросоюз и Программа развития ООН. По словам Федорова, ранее были переданы еще 6 мобильных ЦПАУ для громад в Харьковской, Запорожской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

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