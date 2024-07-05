Шесть украинских громад в Николаевской и Днепропетровской областях получили мобильные Центры предоставления административных услуг, которые помогут жителям прифронтовых территорий получить доступ к государственным услугам быстрее и комфортнее.
Шести украинским громадам переданы мобильные Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Они помогут людям из прифронтовых регионов быстрее и комфортнее получать государственные услуги. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Мобильные ЦПАУ получили:
В мобильном ЦПАУ можно будет, в частности, оформить выписки, справку и оплатить коммуналку наличными или через терминал.
Как указал Федоров, особенно мобильные ЦПАУ актуальны для людей старшего возраста, людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, а также жителей громад, где помещения ЦПАУ разрушены из-за войны.
Помощь профинансировали Евросоюз и Программа развития ООН. По словам Федорова, ранее были переданы еще 6 мобильных ЦПАУ для громад в Харьковской, Запорожской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.
Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦПАУ за 15 минут25 июня 2024, 13:57 • 13809 просмотров